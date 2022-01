É seguro emprestar a senha da Netflix para os outros? Veja a resposta

A internet está aí carregada de plataformas de streaming, não é mesmo? Aliás, são tantas plataformas que é até difícil pagar a assinatura de todas. Por isso, muitos amigos trocam senhas entre si, compartilhando o login de acesso nesses aplicativos. Por exemplo, da Netflix. Bom, mas, de fato, é seguro emprestar a senha da Netflix para os outros?

Antes de tudo, vamos frisar que há um grande risco em compartilhar senhas no geral, seja da de bancos, sites e, claro, da Netflix. Inclusive, a SurveyMonkey descobriu que mais de 30% dos assinantes da Netflix cancelariam a assinatura se a empresa bloqueasse o compartilhamento de contas. Você estaria nesse time?

Bom, mas vamos com calma! Já entendemos que compartilhar qualquer senha não é legal. Mas, no caso das plataformas de streaming, há muitos riscos. Isso porque, cada plataforma ou site deve ter sua própria senha. Logo, se perdido ou compartilhado, apenas esse site será afetado.

É seguro emprestar a senha da Netflix para os outros?

Ainda na mesma pesquisa feita pela companhia SurveyMonkey, constatou-se que 71% dos usuários acham ok compartilhar a senha com um parceiro. Ademais, 46% dos usuários que já tiveram suas senhas vazadas, não se importam de entregar suas senhas para os amigos. Isso, quando comparadas com pessoas que nunca sofreram com vazamentos.

Por outro lado, 41% das pessoas que acreditam nunca terem sofrido com vazamentos afirmam que compartilhariam senhas de banco. Bom, se você está espantado, os dados não param por aí! Mas também, 16% dos usuários da Netflix nos EUA admitiram que já compartilham a própria senha. Todavia, certamente, aqui no Brasil esse número seria bem maior, né?

Ok, depois de expormos todos esses dados onde queremos chegar é que: não é nem um pouco seguro compartilhar as senhas, seja da Netflix ou não. Isso porque usamos senhas para uso comercial e pessoal e, como muitas pessoas compartilham ou reutilizam as mesmas senhas, isso coloca em risco os dados pessoais e corporativos.

Por isso, abra o olho com aquele seu amigo intruso nas suas senhas!

