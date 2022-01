Essas são as pessoas que devem ter cuidado na hora de comer banana

Todo mundo sabe que as bananas são riquíssimas em minerais, vitaminas e fibras. Por isso é muito importante que comemos ela, não é mesmo? Porém, existem pessoas que devem ter cuidado na hora de comer banana, principalmente, se for em grandes quantidades. Mas não se preocupe, porque vamos explicar melhor sobre isso!

Primeiramente, entenda que vamos falar de pessoas que já possuem condições que pioram quando comem essa fruta. Além disso, temos apenas a intenção de informar, qualquer dúvida, vale consultar um médico.

Quem são as pessoas que devem ter cuidado na hora de comer banana?

Em primeiro lugar, e um pouco óbvio, mas quem deve evitar essa fruta são as pessoas que possuem alergia a fruta e a latéx. Isso porque pode desencadear inchaço dos olhos, lábios, língua ou garganta. Além disso, pode causar nariz entupido, olhos irritados e, em casos mais graves, dor abdominal, vômitos e diarreia.

Em seguida, outras pessoas que devem evitar o consumo excessivo dessa fruta são os diabéticos, por conta dos carboidratos e da frutose.

Ok, e se você tiver prisão de ventre, essa fruta em excesso pode ser uma vilã. Basicamente, ela é rica em ácido tânico, que em grandes quantidades pode causar constipação, de acordo com um estudo de 2009 publicado na revista Microbial Ecology in Health and Disease.

Por fim, se você é do time das pessoas que naturalmente já possui muito potássio no organismo, evite essa fruta. Porque, o excesso desse mineral no organismo pode causar dor no peito, batimentos cardíacos irregulares, dificuldade para respirar, cansaço, sensação de dormência, náusea ou vômito.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

