Associar frutas com grandes refeições ou em sobremesas se tornou um grande feito. Isso porque há frutas que, aparentemente, combinam com tudo, como é o caso da banana. Afinal, seja em tortas, farofas e doces, ela dá certo! Foi pensando nisso que hoje selecionamos vídeos no Youtube com coisas que dá para fazer com a banana. São receitas super simples, mas que vão ganhar o seu coração. Acompanhe!

6 coisas que dá para fazer com a banana e você provavelmente não sabia

1. Banana Caramelizada:

Primeiramente, começamos com esse clássico! Desta forma, em 5 minutinhos, você consegue uma sobremesa deliciosa e um tanto quanto mais saudável. Veja:

2. Bananinha Abafada

Em seguida, trouxemos essa receita com gostinho de infância. No geral, é uma sobremesa pra lá de gostosa, prática, rápida e pronta para comer na mesma hora! Aprenda:

3. Doce de Banana:

Agora, se você tem bananas muito maduras em sua casa e quer dar um fim nisso, aqui está uma ótima alternativa! Basicamente, esse doce pode ser comido puro, com queijo, com sorvete, ou como base para outras receitas, como recheios de bolos e tortas.

4. Banana Caramelada:

Diferentemente da caramelizada, essa daqui é perfeita para acompanhar sorvete ou creme de leite. A receita é bem simples e deliciosa. Veja o passo a passo:

5. Biomassa

Para essa receita você vai precisar de bananas verdes! Assim, em poucos passos, você conseguirá uma preparação que traz diferentes benefícios para o corpo e a saúde e é perfeita para substituir alimentos como leite condensado, creme de leite, maionese ou farinhas sem alterar o sabor ou cheiro da receita, que pode ser tanto doce quanto salgada.

6. Banana Roll Assada

Por fim, trouxemos essa ótima pedida para o café da manhã. Isso porque, fica pronta rapidinha e é muito funcional. Veja:

