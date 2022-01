Identificada vítima fatal de atropelamento na BR-414, em Anápolis

A Polícia Militar (PM) confirmou que a vítima fatal do acidente na BR-414 na noite desta sexta-feira (28), em Anápolis, foi um homem de 54 anos.

Identificado como Divino Bento dos Santos, ele caminhava na rodovia quando foi atropelado por uma Honda Biz. Ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), coube apenas a constatação o óbito.

De acordo com os socorristas, o homem apresentava fraturas e lesões por todo o corpo – que foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O condutor da Honda Biz havia fugido do local do acidente, na altura do Loteamento Residencial América, mas foi localizado próximo à Ala 2.

Bastante desnorteado, com lesões no rosto e nas mãos e a motocicleta com a parte frontal quebrada, ele não soube dizer à PM porque não prestou socorro à vítima.

Antes de ser conduzido até a Delegacia-Geral, um teste do bafômetro foi realizado no motorista de 36 anos. O resultado, porém, deu negativo.

Segundo a Polícia Civil (PC), o caso será encaminhado à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).