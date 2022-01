Transmissão da Covid e Influenza desacelera em Anápolis e alivia hospitais

A desaceleração gradativa dos casos de contágio pela variante Ômicron da Covid-19 e pela Influenza desde as festas de final de ano e a estratégia de atendimento montada pelo município já apresentam resultado em um setor sensível da Saúde de Anápolis: a UPA da Vila Esperança.

A média de pacientes na unidade teve uma queda de aproximadamente 30% na última semana, passando de 474 para 319 atendimentos diários, recolocando o fluxo dentro do padrão de normalidade, cujo foco são os casos de média e alta complexidade.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) apontam avanços também em outro aspecto. O tempo de espera para pacientes com classificações verde e azul, consideradas pouco urgentes, foi reduzido para até duas horas. Já os muito urgentes, não passariam de 20 minutos.

Este resultado é avaliado pela pasta como fruto da ampliação das unidades de saúde com atendimento exclusivo de casos de síndrome gripais. A definição do Ginásio Internacional Newton de Faria, no Centro, como ponto exclusivo para a testagem da Covid-19, também teria sido fundamental.

Números

Conforme levantamento da Semusa, entre os dias 9 e 17 de janeiro, a UPA Vila Esperança atendeu 4.274 pessoas. Este número caiu para 2.876 no período de 18 a 26.

Mas, o resultado apareceu em outras unidades, como o Parque Iracema, que funciona 24 horas, e atendeu 2.394 pacientes contra 3.227 na semana anterior. Neste local o foco são pessoas com sintomas moderados desde o dia 18 de janeiro.

Já as unidades São José, Bairro de Lourdes, Vila Norte, Vila União, São Carlos e Arco-Íris, para casos leves de sintomas gripais, atenderam juntas cerca de 5 mil pacientes de 18 a 26 de janeiro.