Carro capota, cai dentro de rio e motorista morre afogado

Um veículo ocupado por dois homens capotou e caiu dentro de um rio, na rodovia GO-325, em Santa Helena de Goiás, município da região Sudoeste do estado.

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (30) e resultou na morte do condutor.

Ele foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros, submerso, a cerca de 20 metros de distância do carro.

Apesar do escuro e da temperatura da água, o passageiro conseguiu sair de dentro do carro e nadar até às margens do rio.

Ainda no local, ele foi estabilizado pela equipe de socorro e levado ao Hospital Estadual de Santa Helena Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO).

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).