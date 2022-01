Criança de 08 anos é transferida para o HUGOL após se afogar em hotel de Anápolis

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Anápolis está transportando uma criança de 08 anos para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

O garotinho se afogou em uma banheira de hidromassagem do Radisson Hotel, localizado no bairro Jundiaí, enquanto comemorava a festa de casamento do pai na tarde deste domingo (30).

O Portal 6 apurou que ele ficou com o braço preso no ralo de sucção durante cerca de três minutos, dos quais esteve completamente submerso na água, sem respirar

A babá percebeu a situação e chamou outras pessoas, que se apressaram para retirar o menino.

No momento de chegada do SAMU, ele já estava sendo atendido de maneira preliminar pelos presentes. Os médicos assumiram o caso e conseguiram, com sucesso, reanimar a criança.

Após isso, ele foi levado para a UPA Pediátrica, onde não ficou por muito tempo.

Dada à gravidade da lesão no braço, além das escoriações e ferimentos na mão, decorrentes do esforço exagerado em retirar o membro preso, os especialistas optaram por uma transferência para o HUGOL, que é referência do estado no atendimento pediátrico.

No momento, a maior preocupação é com a lesão, já que a criança não corre mais risco imediato de morte.

