Homem encontrado morto em lixão de Anápolis é do Pará, adianta delegado

É esperada ainda neste do domingo (30) a conclusão dos exames técnicos responsáveis pela identificação do corpo encontrado na tarde de sábado (29) em um lixão próximo ao bairro Vila Rica, na região Leste de Anápolis.

O cadáver foi abandonado no local com diversas marcas de cortes e ferimentos, sobretudo próximo ao rosto e pescoço.

O Portal 6 apurou que um papiloscopista está no Instituto Médico Legal (IML) para atestar a identidade a partir das impressões digitais.

A reportagem também conversou Cleiton Lobo, que está no plantão do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, que adiantou que a vítima é proveniente do estado do Pará.

Segundo ele, além dos cortes provenientes de armas brancas, os joelhos também foram propositalmente danificados, provavelmente após a morte – devido à falta de sangue nas pernas.

O GIH já atua no caso e busca definir onde o crime ocorreu antes da desova do corpo no lixão.