MP abre concurso público com salários de até R$ 8.912,97

Estão abertas a partir desta segunda-feira (31) as inscrições para o concurso do Ministério Público (MP-GO), que oferece 35 vagas para candidatos de nível médio e superior de ensino.

As oportunidades visam preencher os cargos disponíveis na sede do órgão, em Goiânia, além de formar cadastro de reserva para futuras nomeações no quadro de Serviços Auxiliares.

Para os candidatos de nível superior, são 11 vagas nos cargos de Analista Contábil (5), Analista em Edificações/ Arquitetura e Urbanismo (2), Analista Jurídico (2), Analista em Informática (1) e Analista em Serviço Social (1).

A remuneração é de R$ 8.912,97 para uma jornada de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 100 para estes concorrentes.

Já para os candidatos de nível médio, são 24 oportunidades para Secretário Assistente (11), Assistente Administrativo (6), Assistente Programador (4) e Assistente de Informática (3).

Os selecionados para estes cargos ganharão remuneração de R$ 4.437,22 por jornadas de 40 horas semanais. Para se inscrever, o interessado deverá pagar uma taxa de R$ 85.

O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), contando com 10% das vagas para candidatos portadores de deficiência e 20% para candidatos negros.

Os interessados tem até o dia 07 de março para realizar a inscrição no certame. Ela será feita exclusivamente através do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo22.

Para mais informações a respeito do concurso público, acesse o edital clicando aqui.