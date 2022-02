Anápolis teve em janeiro o maior número de mortes por Covid-19 desde agosto

Anápolis voltou a presenciar um fenômeno que, há tempos, não era registrado nos bancos estatísticos do município.

Isso porque, no último mês de janeiro, foram contabilizadas 38 mortes em decorrência da Covid-19, segundo os dados do Painel da Covid – plataforma online gerida pela Prefeitura.

Um número desse porte não era visto no município desde agosto do ano passado, quando 106 moradores perderam a vida para a doença.

Para fins de comparação, os meses de outubro, novembro e dezembro tiveram, juntos, o mesmo quantitativo de óbitos que janeiro de 2022.

Na reta final de 2021, o avanço no calendário de vacinação veio acompanhado de um cenário promissor, com o esvaziamento dos leitos de internação e diminuição expressiva dos casos.

Nas últimas semanas do ano, entretanto, as aglomerações durante os feriados, bem em meio à circulação da nova variante Ômicron, permitiram uma retomada do vírus.

Sob uma nova forma, ainda mais transmissível, não só o número de mortes apresentou um aumento, mas também a quantidade de pessoas contaminadas.

Prova disso é que 4.885 moradores de Anápolis testaram positivo para a doença em algum momento do primeiro mês do ano, de acordo com levantamento do Portal 6 realizado com base nos dados do Painel da Covid.

Apenas no dia 06, por exemplo, foram mais de 500 testagens apontando o diagnóstico, valor que não era visto desde os cenários mais críticos da pandemia, há cerca de um ano.