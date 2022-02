Presos dois homens e uma mulher suspeitos de assassinatos em série em Goiás

Ao atender uma chamada de homicídio nesta terça-feira (1º), as polícias Civil e Militar de Porangatu, região Norte do estado, receberam um chamado via rádio alertando sobre outros três casos semelhantes na cidade. Tudo isso em poucas horas.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), um casal teria ido até a residência da vítima para tirar satisfação a respeito de um possível furto ocorrido na tarde de segunda-feira (31). Neste momento, o morador desferiu um golpe de facão na cabeça da mulher – quando o casal saiu do local jurando vingança.

Na sequência, a dupla retornou a casa e a mulher começou os ataques, atingindo um quarta pessoa que teria chegado na residência. Não satisfeita, entrou em um carro e seguiu à procura dos outros moradores.

Ao descer do veículo, começou desferindo ataques no meio de uma avenida, matando no total duas pessoas e ferindo uma terceira e fugiu.

Após a captura dos suspeitos, que estavam escondidos na casa de familiares, todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Na unidade, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante, sendo o casal autuado por três homicídios e, o responsável pelo golpe de facão por tentativa de homicídio.Em seguida, foram encaminhados para as unidades prisionais.