WhatsApp terá quase 40 novos emojis, incluindo de homem grávido; veja as imagens

O ano mal começou e os lançamentos não param, é música chegando, filmes, séries e jogos, e, é claro, que o WhatsApp não ia ficar de fora. Basicamente, o mensageiro divulgou novos emojis que vão chegar na plataforma. Aliás, tem até um homem grávido. Vem com a gente ver mais sobre o assunto!

Primeiramente, os novos emojis, que são uma prévia dos que estão por vir, chegam nas versões mais atualizadas, tanto do iOS quanto do Android. Além disso, o aplicativo está disponível para download nas lojas online, pela PlayStore e pela Apple Store. Ok, se você está curioso para ver a prévia dos lançamentos, siga em frente!

Quais são os novos emojis do WhatsApp?

Basicamente, teremos uma enxurrada de novos emoticons, que vão conseguir cada vez mais simbolizar nossos sentimentos. Por exemplo, chegará no seu celular agora um homem grávido, para surpreender a todos, e um lábio mordaz, perfeito para usar-se na hora do flerte, não é?

Ao lado desses, teremos também um rostinho de gênero neutro e uma grávida de gênero neutro, esses vão dar o que falar, né? Além disso, terá uma palma para cima, que poderá usar-se para chamar atenção de alguém para um erro.

Por fim, veremos sete novas expressões faciais, com um rosto derretido destinado a sarcasmo, vergonha ou calor e uma saudação como um “sinal de respeito”. Ademais, 25 novas versões de aperto de mão foram introduzidas com diferentes combinações de tons de pele. Enquanto isso, agora uma bola de discoteca, mãos de coração, um rosto de linha pontilhada e um troll. Veja as imagens:

