Você, com certeza, deve ter um amigo que já caiu em algum golpe no WhatsApp. Bom, se você não tem, você é esse amigo! Aliás, parece até que estamos vivendo uma onda de crimes virtuais, em que aproveitam qualquer situação para nos enganar e roubar nosso dinheiro, não é mesmo? Logo, são várias iscas que fazem a gente cair, sem querer. Por isso, veja agora 6 mensagens proibidas que se você receber no WhatsApp dece bloquear na hora.

Antes de tudo, e de acordo com levantamento da PSafe, empresa especializada em segurança digital, só no primeiro semestre de 2021 foram mais de 2,3 milhões de detecção de furtos de informações bancárias e de cartões de crédito. Além disso, a clonagem do WhatsApp, por exemplo, vitima cerca de 15 mil brasileiros por dia.

6 mensagens proibidas que se você receber no WhatsApp deve bloquear na hora

1. Clonagem

Primeiramente, começamos com esse golpe que já está muito comum, não é mesmo? Basicamente, ele ocorre quando o criminoso consegue assumir nossa conta do WhatsApp e começaram aplicar golpes em cima dos nossos contatos. No geral, para clonar, o golpista entra em contato com a vítima por meio de SMS ou email, informando sobre algum serviço ou erro. Em seguida, o mesmo solicita que a vítima envie o código de verificação do WhatsApp que é enviado por SMS ao usuário.

Assim, quando passamos esse código ao bandido, perdemos o controle do nosso aplicativo. Por isso, fique atento a esse tipo de mensagem!

2. Aplicativo espião

Em seguida, talvez este seja novidade para alguns. Porém, os criminosos conseguem clonar o WhatsApp por meio de aplicativos espiões, chamados spywares/stalkerwares, que permitem que uma pessoa de fora monitore as atividades do seu celular. Fique de olho naquilo que você baixa!

3. Fake News

Acreditar em fake news já é chato pra caramba, né? Todavia, o que pouca gente sabe é que muitos desses convidativos links que trazem assuntos mais diversos, como curiosidades e atualidades, podem ser uma isca para roubar nossos dados. Por isso, quando receber algo muito impressionante no WhatsApp, desconfie! Pode ser um prato cheio para os golpistas…

4. Phishing

Afinal, por mais que você nunca tenha escutado falar desse termo, saiba que é um golpe muito comum! Basicamente, phishing é quando o criminoso usa marcas famosas, pessoas famosas ou produtos mais buscados para aplicar o golpe. Assim, eles enviam mensagens em massa, com links para roubar dados de vítimas. No geral, as mensagens sempre estão fornecendo algum serviço ou promoção muito atrativa.

5. PIX

Todo mundo hoje em dia usa o PIX, né? Bom, infelizmente, isso se tornou um banquete para os bandidos. Em suma, agora eles usam o WhatsApp para solicitar um agendamento de PIX ou regularização para roubar nosso dinheiro e nos enganar.

6. Links maliciosos

Por fim, cada dia que passa aumentam os golpes através de links maliciosos no WhatsApp. Por exemplo, fraudes envolvendo Auxílio Emergencial, FGTS e muito mais. Logo, fique de olho, ao clicar nesses lugares, podemos perder nossos dados ou nosso dinheiro.