Goiânia flexibiliza restrições e ‘adota’ passaporte da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta quarta-feira (02), que um novo decreto com regras de enfrentamento a Covid-19 será publicado na próxima edição do Diário Oficial.

Dentre as novidades está a ‘adoção’ do passaporte da vacina, no entanto a medida não será obrigatória. O que existe é “apenas uma ação educativa”, como classificado pela Administração Municipal.

Entretanto, os estabelecimentos que optarem por não adotarem a recomendação, não sofrerão sanções por parte do poder público.

“Não há exigência legal e não haverá nenhuma punição aos estabelecimentos que não cobrarem”, afirmou Durval Pedroso, secretário de Saúde de Goiânia.

Os novos protocolos adotados determinam que bares, restaurantes, casas de espetáculo, boates e similares devem funcionar com 60% da capacidade total, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas.

Os shows ao vivo estão liberados, desde que seja respeitado o distanciamento de 2,25m² entre os integrantes que estão se apresentando. A utilização de brinquedoteca e pista de dança foram liberadas.

Os shopping centers e centros comerciais devem funcionar com apenas 60% da capacidade. Mesmo limite imposto para celebrações religiosas, academias, clubes, cinema, teatro, salões de beleza e barbearias.

Para os eventos sociais e corporativos, a capacidade também está limitada a 60%, com limite de 02 mil pessoas para ambientes fechados e 03 mil nos ambientes abertos.