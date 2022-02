Xana, a galinha que pinta as unhas e vai ao shopping, faz sucesso em Goiânia

Fazer as unhas, passar maquiagem e sair para o shopping. Embora sejam atividades corriqueiras na vida das pessoas em Goiânia, elas também fazem parte do cotidiano da galinha Xana, uma ‘moradora figuraça’ da capital.

A ave se tornou um sucesso nas redes sociais de Luciana Coelho Moraes, também conhecida como Lubaatatto. A tatuadora, de 32 anos, contou ao Portal 6 como acabou conhecendo a nova amiga há pouco mais de um ano.

Tudo começou quando um amigo ligou para ela, oferecendo a galinha para abater e depois comer. Luciana intercedeu e pediu para que ele mostrasse o bichinho para ela antes.

“Quando eu fui lá e vi a galinha, foi amor à primeira vista. Aí eu comecei a gravar vídeos junto com ela e foi quando nos tornamos amigas”, relembrou a tatuadora.

Desde que foi acolhida, a galinha Xana passou a ser tratada com muito cuidado. Luciana leva a ave para o shopping e para o estúdio de tatuagem e revelou que todo mundo fica encantado ao vê-la.

“Quando eu chego, todo mundo quer tirar foto com ela, abraça, pega ela. Como ela é mansinha e eu sempre deixo ela na coleira, nós somos super bem tratadas”.

“No estúdio, as pessoas nem perguntam mais de mim, só querem saber da Xana agora”, brincou a tatuadora.

Além disso, a ave também é mimada com vestidinhos personalizados, passa maquiagem e até pinta as unhas no salão.

Luciana contou que até ao bar já levou a bichinha e todo mundo adorou ela lá. Ela até tem suas preferências ao ser servida. “Ela adora creme de morango, mas não come cebolinha de jeito nenhum”, revelou Luciana.

Os vídeos protagonizados pela galinha também são um sucesso nas redes sociais, acumulando milhares de reproduções. Confira a seguir:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lubaatattoo (@lubaatattoo)