Alunas que brigaram por causa de fofoca em colégio de Anápolis já voltaram a ser amigas, afirma diretor

Um vídeo viralizou nesta quinta-feira (03) nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Nele é possível ver alunas do Ensino Médio do Colégio Estadual Plínio Jaime, bairro Recanto do Sol, região Nordeste de Anápolis, se agredindo.

Os registros mostram que as estudantes socam umas as outras, enquanto outros alunos acompanham as agressões, sem interferir na briga.

Ao Portal 6, Eduardo Barbosa, diretor da unidade de ensino, contou sobre o ocorrido. De acordo com ele, as imagens foram gravadas na hora do recreio.

“Esse vídeo é de hoje, foi na hora do recreio. Foi rápido e nós já tomamos as providências”, disse. Entre as providências tomadas estão a suspensão das alunas e o chamamento dos pais, juntamente com a Patrulha Escolar.

Segundo o diretor, o que motivou a briga foi uma fofoca que circulou no colégio. Entretanto, quando as alunas foram para a coordenação, já estavam amigas de novo.

“A briga foi motivada por fofoca, quando levamos na coordenação elas já estavam amigas e conversando, nem pareciam que tinham brigado”.

Ao ser questionado quais atitudes são tomadas pela unidade de ensino para coibir os combates entre os alunos, Eduardo disse que há um monitoramento dos estudantes, mas que as situações ocorrem em uma fração de segundos.

“São quase 700 alunos no colégio, a gente olha, tem pessoas que andam por todos os cantos, o pessoal do administrativo ajuda a olhar, mas é coisa rápida, de segundos”, explicou.