Idosa leva homem amarrado para tomar vacina contra a Covid-19 e a verdade por trás do vídeo aparece

Uma idosa, de 66 anos, foi flagrada encaminhando um colega de serviço para o posto de saúde amarrado em uma corda para que ele se vacinasse contra a Covid-19.

O caso aconteceu em Maceió no início desta semana e viralizou nas redes sociais, chocando internautas com o posicionamento intenso da amiga.

Ela contou ao portal TNH1 que a ideia veio naturalmente como uma brincadeira, por ser muito bem humorada e assistir o colega diariamente dizendo que não tomaria a segunda dose da vacina.

Segundo a idosa, ele estaria com medo das possíveis reações do imunizante depois da primeira experiência.

“Ele entrou na brincadeira e fizemos essa cena no posto de saúde. Eu sou muito brincalhona, gosto de uma resenha, e pra levar ele para se proteger contra a Covid foi mais fácil assim do que se eu fosse só falar sério com ele”, contou.

E para as demais pessoas que sofrem com esse receio das vacinas, a corajosa amiga mandou um recado.

“Por favor, quem não tomou a vacina, vá tomar. Dá uma reaçãozinha, mas é normal. A vacina é proteção. Se estiver com medo, me chame”, afirma.

Veja: