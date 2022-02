Jovem descobre que a tatuagem de anjo que fez nas costas tem significado indecente e fica inconsolável: “parem!”

Uma jovem viralizou no Tik Tok após expor a tatuagem inocente que teria realizado nas costas e internautas enxergarem outra imagem, um tanto peculiar.

Segundo ela, a ideia era inical era ilustrar apenas uma moça abraçada com o anjo da guarda invisível, no entanto, diversas pessoas discordaram da realidade.

Ao ver deles, era possível visualizar a cena de um ato erótico e indecente, contrariando totalmente a intenção dela.

Agora, traumatizada com as interpretações, ela confessa que não consegue mais ver a tatuagem com bons olhos e pede, inconsolda, que parem com os comentários.

“Escutem… É uma boa piada, é até uma ótima piada, mas preciso que vocês parem de qualquer maneira”, implora em tom choroso.

Algumas alternativas foram apresentadas para a jovem, como incluir auréolas e asas no anjo invisível.

Veja o vídeo: