‘Chapolin’ ajuda homem a roubar muita grana e objetos dentro de carros em Goiânia

Mais de 50 furtos num curto intervalo de tempo. Em comum, foram levados das vítimas quantias ou objetos de grande valor que estavam dentro dos carros, sem deixar nenhuma avaria aparente. Os veículos estavam em vias públicas e próximos a construções civis ou lojas de materiais para construção.

O primeiro caso foi em fevereiro de 2020, quando um supervisor de obras procurou policiais civis e a imprensa para noticiar que tinha sido vítima de um crime de furto. Na ocasião, foi subtraído R$ 16 mil do interior do veículo que estava estacionado na rua.

O curioso é que não havia nenhum sinal de avaria ou arrombamento. Inclusive, com as câmeras de seguranças, a Polícia Civil (PC) percebeu que uma pessoa, não identificada até então, abriu naturalmente a porta do carro, o que levou a vítima a acreditar que não teria trancado a porta do carro ou teria deixado o vidro aberto.

Iniciada as investigações, policiais perceberam que dezenas de outras pessoas foram vítimas desse mesmo tipo de fraude. Sendo que, na manhã desta sexta-feira (04), a PC cumpriu mandado de prisão preventiva contra Francisjunio Gomes de Souza, de 27 anos, suspeito de guardar esse série de furtos.

Foi identificado que ele utilizava uma espécie de dispositivo eletrônico, chamado de ‘Chapolin’ que, ao ser acionado, impede o travamento do automóvel e possibilita a entrada no veículo sem que seja necessário arrombá-lo.

Com o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado para o Complexo Prisional de Goiânia.