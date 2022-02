Alguns auxílios foram criados durante a pandemia para ajudar a população de baixa renda. Entre eles está o Auxílio Gás e, se você precisa do Auxílio Gás, as datas de pagamento já foram disponibilizadas.

A primeira parcela foi paga no mês de janeiro, no último dia 31. Entretanto, as novas datas já foram divulgadas pelo Governo Federal.

A próxima parcela será paga no mês de março e seguirá a ordem do Número de Identificação Social (NIS).

Assim sendo, aqueles que possuírem o NIS com final 1 recebem primeiro e assim sucessivamente, até chegar no NIS com final 0.

Após o mês de março, o calendário prevê pagamentos em maio, julho, setembro e novembro.

Para receber o Auxílio Gás é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir renda menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 606.

Precisa do Auxílio Gás? Confira todas as datas de pagamento até o final de 2022

Calendário de março

NIS final 1: 18 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 25 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Calendário de maio

NIS final 1: 18 de maio

NIS final 2: 19 de maio

NIS final 3: 20 de maio

NIS final 4: 21 de maio

NIS final 5: 24 de maio

NIS final 6: 25 de maio

NIS final 7: 26 de maio

NIS final 8:27 de maio

NIS final 9: 28 de maio

NIS final 0: 31 de maio

Calendário de julho

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 20 de julho

NIS final 4: 21 de julho

NIS final 5: 22 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 27 de julho

NIS final 9: 29 de julho

NIS final 0: 29 de julho

Calendário setembro

NIS final 1: 19 de setembro

NIS final 2: 20 de setembro

NIS final 3: 21 de setembro

NIS final 4: 22 de setembro

NIS final 5: 23 de setembro

NIS final 6: 26 de setembro

NIS final 7: 27 de setembro

NIS final 8: 28 de setembro

NIS final 9: 29 de setembro

NIS final 0: 30 de setembro

Calendário de novembro

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 18 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 25 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

