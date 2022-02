Idoso é encontrado morto próximo à rodoviária de Goiânia

Faltavam poucos minutos para a meia-noite deste domingo (06) quando a Polícia Militar (PM) de Goiânia foi acionada para verificar um suposto homicídio ocorrido próximo à rodoviária de Goiânia. Ao chegar ao local, foi encontrado o corpo de um homem, de aproximadamente 60, com golpes de faca na região do abdômen.

O homem moreno estava sem camisa e havia muito sangue envolta do corpo, que apresentava várias perfurações nas costas. Ao lado, somente um par de chinelos e um travesseiro.

Segundo informações da equipe da PM, uma testemunha afirmou que o possível autor do homicídio estava minutos antes ao lado do corpo e gritava para as pessoas que passavam em frente ao pátio em construção da rodoviária ‘você quer morrer também?’.

Diante do cenário, a PM acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou que a vítima, um possível morador de rua, estava sem vida.

O Instituto Médico Legal foi até o local para realizar os procedimentos de praxe e a Polícia Civil vai buscar imagens de câmera de segurança para investigar o crime.