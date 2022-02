Número de casos de dengue cresce mais de 50% em Goiás no início deste ano

Goiás teve um aumento vertiginoso no quadro de casos de dengue no primeiro mês deste ano em relação a 2021. Nas quatro primeiras semanas epidemiológicas, foram 3.945 casos confirmados, número 52% maior que o mesmo período no ano passado (2.595).

Esta é a primeira vez que esse índice cresce de um ano para outro no estado a partir do início da pandemia de Covid-19. Em 2019, foram 7.156 registros da doença, enquanto em 2020 foram apenas 5.102 casos comprovados.

No atual recorte, Goiânia lidera disparadamente o ranking de ocorrências, com 3.954 contaminações por dengue. Na sequência, aparecem Luziânia (838), Aparecida (678) e Anápolis (262).

Levando-se em consideração os índices de notificações potenciais para a ocorrências da doença em Goiás, as taxas triplicaram no intervalo de tempo de um ano, saltando de 4.305 em 2021 para 12.570 em 2022.

Este, inclusive, é o maior registro de possíveis casos desde 2016, que teve 19.878 prováveis contaminações e 11.416 casos confirmados nas mesmas quatro semanas.

Em relação ao número de óbitos, são 10 ocorrências suspeitas neste ano, enquanto em 2021, foram 24 mortes confirmadas.

Vale ressaltar que o aumento nos índices de casos pode ter ocasionado a alta procura por unidades de saúde desde a virada do ano, visto que a população de modo geral passou a procurar mais pelo atendimento médico.

Apesar de ter um número pequeno no total, o município de São João da Paraúna, localizado no Oeste de Goiás, é o que mais preocupa na taxa de contaminação por habitantes.

Com pouco mais de 1.400 moradores, a cidade teve 33 registros de dengue, o que aponta para cerca de um caso a cada 42 pessoas.

Além de São João da Paraúna, outros 59 municípios goianos são considerados de alto risco de contaminação pelo vírus transmitido pelo mosquito da dengue.