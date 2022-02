Nós seres humanos, estamos sempre à mercê de sentimentos e medos, não é mesmo? Inclusive, medos que carregamos desde a infância e levamos para vida. Logo, é natural teremos reações contra qualquer situação ameaçadora. Por isso, veja agora alguns medos que quase todo mundo sente ou já sentiu, pelo menos uma vez na vida.

6 medos que praticamente todo mundo sente ou já sentiu alguma vez:

1. Voar

Primeiro, vamos começar com esse medo que, basicamente, por mais seguro que seja a pessoa, voar pode ser um dos seus maiores terrores. Além disso, às vezes, só de pensar na ação, já causa calafrios e ansiedade. Assim, se esse for o seu caso, busque ajuda médica ou livros de autoajuda.

2. Cachorros

Sim, esse medo é pra lá de comum. Isso porque, existem pessoas que possuem a cinofobia, que é a fobia contra cães associada às experiências traumáticas. Por exemplo, ataques dos animais, entre outros.

3. Aranhas

Em seguida, temos também um grande grupo de pessoas que possuem pavor de aranhas, é o seu caso? Em suma, a aracnofobia atinge milhões de pessoas pelo mundo todo e o seu tratamento é só com especialistas.

4. Ratos

Ao lado dos animais já citados, temos os ratos e camundongos. Essencialmente, esses animaizinhos são a treva para muita gente. Aliás, esse medo repulsivo vem de experiências passadas, e é conhecido como musofobia.

5. Morte

Ok, esse medo é pra lá de comum. Afinal, as incertezas da morte podem desencadear centenas de pensamentos e fobias. Por isso, para amenizar, tente não pensar muito nas possíveis consequências do fim da vida.

6. Sangue

Por fim, as pessoas que possuem medo de sangue, não conseguem se quer olhar um líquido semelhante. E, acredite, isso é mais comum do que se possa imaginar. É o seu caso?

