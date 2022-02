Confusão em posto de Anápolis na hora de pagar gasolina terminou com polícia e fuga de motociclista

O responsável por um posto de combustíveis da Avenida Brasil Norte, no bairro Andracel Center, em Anápolis, precisou recorrer à polícia depois de passar por uma situação para lá de complicada nesta segunda-feira (07).

É que um homem chegou no local conduzindo uma motocicleta e pediu que fosse colocado R$ 20 de gasolina no veículo. E a confusão começou logo depois, na hora do pagamento.

Isso porque, quando o frentista terminou o abastecimento e se aproximou para receber o dinheiro, ouviu o motociclista dizer que já havia entregado a quantia, mas não soube dizer para quem.

O condutor da motocicleta teria ficado confuso e estaria aparentando ter feito uso de alguma substância ilícita, já que parecia estar muito alterado. O veículo dele também não tinha placas de sinalização.

Para garantir que o desentendimento seria resolvido de maneira adequada, o responsável pelo posto decidiu acionar uma viatura. No entanto, o motociclista teria percebido a ação e se aproveitado de um momento de distração para fugir.

O frentista ainda teria tentado segurar a moto para evitar que o homem desaparecesse, mas ele foi mais rápido e conseguiu deixar o local.

Os policiais estiveram no endereço para registrar o caso, mas o condutor da moto não foi mais encontrado. O caso agora deverá ser apurado pela Polícia Civil.