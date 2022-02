Homem encontrado morto em ponte era pastor evangélico e motorista de aplicativo

Romário da Silva Alves, de 33 anos. Essa é a identidade do homem encontrado morto, na manhã de segunda-feira (07), em uma ponte localizada no Jardim Califórnia Industrial, em Goiânia.

Ele atuava como pastor evangélico e motorista de aplicativo. Conforme informações da Polícia Civil (PC), estava pronto para fazer a última corrida daquela noite.

O pastor trafegava pela Ponte Velha do Córrego Meia Ponte, entre Goiânia e Senador Canedo, quando foi alvo de uma série de facadas.

O suspeito do crime, de 27 anos, teria entrado no veículo após sair de um bar com destino ao Residencial Buriti e acabou detido pela Polícia Militar nas mesmas imediações.

O rapaz alega que teria ocorrido uma discussão, momento em que esfaqueou o motorista do veículo e abandonou o corpo na ponte, localizada na GO-403.

Junto dele estavam a chave do veículo, a faca que teria sido utilizada no crime, além das roupas ainda sujas de sangue.

Entretanto, como o carro foi encontrado um pouco mais distante, a linha de investigação é de que teria sido um caso de latrocínio – roubo seguido de morte.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o delegado responsável, Antônio André, não irá repassar mais informações neste momento.