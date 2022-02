Governo de Goiás abre concurso público com salário de mais de R$ 11 mil

O Governo de Goiás divulgou nesta quarta-feira (09), edital de concurso público para gestor de engenharia na Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra).

São 10 vagas disponibilizadas para nível superior, sendo 09 para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência física. As inscrições serão realizadas pelo site http://www.idib.org.br/ entre os dias 23 de fevereiro e 24 de março de 2022.

O processo seletivo será realizado em três etapas: provas dissertativas, provas objetivas e títulos. A taxa para participar do certame é de R$ 140,00, e a remuneração dos servidores selecionados será de R$ 11.800,00 com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A lotação se dará na sede da Goinfra, em Goiânia, podendo, quando necessário, o profissional atuar em cidades do interior do Estado de Goiás, como especificado no edital.

O concurso público é regido pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

Interessados em participar do certame podem esclarecer dúvidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone: 0800-8782696.