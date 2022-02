Conheça a cidade goiana que os místicos acreditam que mantém o equilíbrio do mundo

Goiás é um estado que possui algumas cidades que carregam consigo uma dose de esoterismo. Entre elas está Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

Os místicos apontam que o município é responsável por manter o equilíbrio do mundo. A explicação é por conta da Pedra Chapéu de Sol, um bloco de granito que pesa mais de 300 toneladas.

Equilibrada em uma base de pouco mais de um metro, a pedra está no local há milhões de anos e nela é possível encontrar inscrições rupestres dos habitantes que viveram lá anteriormente.

Assim sendo, muitas pessoas acreditam que Cristalina é um local que possui energias especiais, sobretudo para pessoas que desejam alcançar a paz interior.

A Pedra Chapéu do Sol é uma atração que está localizada na Fazenda Sucupira, a cerca de 07 quilômetros do centro da cidade. De acordo com registros, anualmente o local recebe cerca de 5.000 visitantes.

Além de Cristalina, outro município que carrega bastante misticismo é Alto Paraíso. Existe a crença de que por conta da posição geográfica, entre rochas e paredões, a cidade sobreviva a um possível fim do mundo.