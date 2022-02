Homem morre em Anápolis após passar mal e bater com a cabeça em meio-fio

A quarta-feira (09) terminou com uma movimentação atípica no Jardim Esperança, em Anápolis, depois que um homem de 58 anos começou a se sentir mal, caiu e bateu com a cabeça em um meio-fio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado de imediato e já encontrou a vítima desacordada e com um corte na exata região em que foi atingida na hora da queda.

Os socorristas iniciaram de imediato as tentativas de reanimação, mas nada fez com que o senhor recobrasse a consciência. Por isso, o óbito precisou ser confirmado. A principal suspeita é que o homem tenha sofrido uma parada cardíaca.

Como havia muita gente aglomerada no local, tentando entender o que estava acontecendo, foi necessário acionar apoio da Polícia Militar para que os populares fossem mantidos mais distantes e o espaço da vítima isolado.

O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) também foi acionado e ficou responsável por fazer o recolhimento do corpo.