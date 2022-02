Juiz quer saber se jovens que mataram amiga em Goiânia tem problemas mentais

Um crime que teria sido premeditado e que chocou o país em agosto do ano passado, ganha mais um capítulo nessa quarta-feira (09).

Os jovens, Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 23 anos, Enzo Jacomini Carneiro Matos (Freya), 18, e Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, principais suspeitos de terem matado a ‘amiga’ Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, passaram por audiência de instrução processual.

Antes das alegações finais, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara determinou que todos os acusados sejam submetidos a exame de sanidade mental.

Segundo o magistrado, o pedido teria sido feito anteriormente pela defesa de Jeferson e estava pendente. “O juízo entendeu pelo deferimento da defesa e, por determinação do juiz, o exame será estendido aos demais acusados”, afirmou. A depender dos resultados, o juízo vai decidir se os réus vão ou não a júri popular.

Relembre o caso

No dia 15 de setembro, Jeferson Cavalcante Rodrigues, 22 anos, Raíssa Nunes Borges, 19 anos e Enzo Jacomini Carneiro Matos, conhecida como Freya, de 18 anos, foram presos, apontados pela Polícia Civil (PC) como autores do assassinato de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos.

A garota desapareceu no dia 24 de agosto, após deixar a casa dela no Setor dos Funcionários, para caminhar no Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste da capital.

Ela então teria recebido um convite dos “amigos” para tomar um lanche. Ao entrar no carro com os jovens, ela foi morta a facadas, e ocorpo foi despejado em um terreno baldio no Setor Jaó, sendo encontrado uma semana depois.

O delegado responsável pela investigação do caso, Marcos Gomes, confirmou que uma das jovens envolvidas no crime teria dito que queria ter certeza de ter um ”instinto psicopata” e o assassinato seria uma forma de comprovar isso.