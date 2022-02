Trabalhador fica soterrado em acidente de grandes proporções em obra de Goiânia

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h27 desta quinta-feira (11) para socorrer vítima de um desabamento. O acidente ocorreu na Rua Santa Catarina, no Jardim Guanabara, em Goiânia.

Informações preliminares da corporação dão conta de que a vítima, que estava trabalhando em uma obra, havia ficado presa embaixo de uma laje.

Imagens do helicóptero do Corpo de Bombeiros mostram que a obra é extensa e ficava em uma região residencial. Toda a estrutura do telhado veio abaixo.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local.

Em menos de 30 minutos, a equipe já havia retirado o corpo do homem de baixo dos escombros e ele estaria recebendo os primeiros socorros.

Mais informações a qualquer momento.