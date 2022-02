Vela pode ter provocado incêndio que matou homem que não tinha energia em Trindade

Marcos Antônio Bertodes, de 43 anos, teve 60% do corpo queimado e foi encontrado morto pela equipe do Corpo de Bombeiros dentro da residência, localizada no Setor Estrela do Oriente, em Trindade – distante 26km de Goiânia. O homem foi vítima, provavelmente, de uma fatalidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos relataram que ele estaria sem energia elétrica na residência e, por isso, possivelmente teria acendido uma vela. O caso ocorreu às 5h40 desta quinta-feira (10).

A estrutura da casa, que era uma espécie de barracão de madeira, contribuiu para que as chamas se alastrassem mais rapidamente. No local, a vítima de sexo masculino, já estava sem sinais de vida.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito.

A Polícia Civil está investigando a causa do incêndio.