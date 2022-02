Anápolis e Aparecida ainda não decidiram se vão seguir o exemplo de Goiânia no feriado de Carnaval

Na tentativa de evitar aglomerações e mitigar a aceleração da Covid-19, considerando o quadro epidemiológico da causado pela variante Ômicron, a prefeitura de Goiânia anunciou, na última terça-feira (08) que não dará ponto facultativo para os servidores municipais durante o feriado de Carnaval.

Na prática, isso significa que milhares de funcionários estarão trabalhando nas repartições públicas no dia 1º de março – quebrando a possibilidade de esticar um feriado prolongado.

Por outro lado, o Governo de Goiás decretou, na última quarta-feira (09), a paralisação nas repartições estaduais para os dias 28 de fevereiro (segunda-feira de Carnaval) e 02 de março (Quarta de Cinzas), até às 14h – exceto os serviços essenciais.

Diante desse cenário, o Portal 6 entrou em contato com as duas maiores cidades do estado – Aparecida de Goiânia e Anápolis – para entender como está a programação destes municípios ao relacionar feriado e o quadro epidemiológico atual.

À reportagem, a assessoria da Prefeitura de Aparecida comentou que a determinação, ainda não definida, deverá ser divulgada em decreto nos próximos dias.

Já a gestão pública da Prefeitura de Anápolis informou que a tomada de decisão está prevista para sair na próxima semana.