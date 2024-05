Entenda esquema de crime ambiental que pode diminuir volume do Rio Araguaia

Estimativa é que mais de 20 kms de tubos estejam sendo utilizados para secar áreas de preservação

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2024

Rio Araguaia. (Foto: Divulgação/ PC)

A Polícia Civil (PC) de Goiás abriu um inquérito para investigar possíveis crimes ambientais ocorridos na bacia do Rio Araguaia – considerado um dos principais do estado -, na região do município de Nova Crixás.

De acordo com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente, a suspeita é que o local esteja sendo vítima de desmatamento, utilização de fogo e drenos na bacia.

Segundo o órgão, a estimativa é que mais de 20 quilômetros de drenos estejam sendo utilizados e podem secar veredas, lagos e lagoas naturais.

Assim, a utilização dos itens pode comprometer e alterar o ecossistema, além de servir para diminuir a vazão de afluentes e diminuir o volume do rio.

De acordo com a PC, no momento, a investigação busca identificar os possíveis autores responsáveis pelos crimes ambientais.