Como está a sua vida financeira?

A taxa de famílias endividadas no Brasil, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), alcançou a média de 70,9% durante o ano de 2021. Diante de um número tão expressivo, gostaria de aproveitar esse espaço para falar sobre algumas atitudes que podem ser úteis para nos livrarmos das dívidas de modo que você seja incentivado a estudar sobre isso e conquistar uma melhor qualidade de vida.

O tema educação financeira tem sido um ponto que tenho estudado e explorado nos últimos meses, e creio que a mudança de mentalidade que tenho percebido tem produzido bons frutos.

Disponível de modo gratuito na internet, há uma vasta quantidade de materiais e aulas para auxiliar quem deseja organizar melhor as finanças e melhorar a saúde financeira. E um dos pontos de partida para isso é, certamente, eliminar as dívidas que temos acumuladas.

De início, devemos encarar nossas dívidas! Analisar profundamente os últimos extratos bancários e listar o que devemos pagar para ter uma noção clara de como está nossa situação. Após, é fundamental definir uma ordem de prioridades para o pagamento dessas dívidas e sempre que possível, buscar fazer a melhor negociação que caiba em nosso orçamento – com um cadastro simples no site do Serasa, por exemplo, você consegue fazer negociações diretamente com as empresas e bancos para os quais você está devendo.

Além disso, ter o hábito de anotar o que gastamos é um dos pontos principais para ter uma educação financeira pessoal eficaz, pois ajuda a não perder o controle de para onde vai nosso dinheiro.

A busca de uma vida financeira saudável é um caminho longo, mas eliminar nossas dívidas e estudar a fundo sobre esse assunto é um bom ponto de partida. Enquanto o tema é pauta de projetos para um futuro próximo que estamos desenvolvendo em nosso gabinete para atender a sociedade, desde já, deixo o incentivo para que você busque estudar práticas da educação financeira pessoal que produzirão bons frutos.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.