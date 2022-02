Homem faz tatuagem após filha nascer com doença rara e significado é emocionante

Um norte-americano decidiu homenagear a filha, de 04 anos, com uma tatuagem emocionante na região do peito.

Matt Backe contou à ABC News que Everly, a garotinha, precisou realizar uma cirurgia no coração com apenas três dias de vida e, desde então luta com o problema.

A cicatriz deixada no peito é em formato de zíper e, possívelmente terá de ser reaberta futuramente para novos procedimentos.

Diante disso, Matt teve a grande ideia de realizar uma tatuagem semelhante à cicatriz para relembrar a filha de que não estaria sozinha nesta batalha.

“Meu pensamento era que se eu conseguisse algo que fosse uma réplica disso, poderíamos ser amigos de zíper e ela não teria aquela sensação de estar sozinha”, disse.

Everly, apesar da pouca idade, é bastante esperta e reconhece o feito do pai: “ele não queria que eu ficasse sozinha. Ele queria ser especial como eu”, afirmou.

A história acabou viralizando e inspirando diversas pessoas, inclusive as que também possuem as mesmas cicatrizes e se sentiam envergonhadas.

Além delas, os familiares que convivem com outros cardíacos congênitos se sensibilizaram com a história e manisfestaram o desejo de repetir a ação.

“Ficamos sinceramente impressionados com todas as pessoas que entraram em contato e todo o apoio”, contou o pai inspirador.