Prefeitura de Anápolis divulga o calendário do IPTU 2022; veja quem terá desconto e quem não precisará pagar

Despesa obrigatória em todo começo de ano, o pagamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) em 2022 já teve o calendário divulgado pela Prefeitura de Anápolis.

Os contribuintes poderão escolher por duas formas de pagamento: o parcelamento em até 08 vezes ou então em cota única.

Aqueles que optarem pela primeira opção devem seguir algumas regras, dentre elas que as parcelas não tenham um valor abaixo de R$ 121,20.

O pagamento em cota única do IPTU deverá ser realizado até o dia 29 de abril. Neste caso, os contribuintes terão 10% de desconto.

Confira a data de vencimento do pagamento parcelado

Parcela 01 do pagamento até 11/04/2022

Parcela 02 do pagamento até 10/05/2022

Parcela 03 do pagamento até 10/06/2022

Parcela 04 do pagamento até 11/07/2022

Parcela 05 do pagamento até 10/08/2022

Parcela 06 do pagamento até 12/09/2022

Parcela 07 do pagamento até 10/10/2022

Parcela 08 do pagamento até 10/11/2022

O pagamento do Imposto Territorial Urbano (ITU) seguirá o mesmo calendário do IPTU. O ITU é o imposto cobrado sobre os lotes vagos.

Assim como em anos anteriores, a isenção do pagamento do imposto continua para alguns grupos que residem em Anápolis, dentre eles: aposentados e portadores de doenças graves, titularidade de um único imóvel com valor venal inferior a R$ 120 mil e que tenha renda mensal de até um salário mínimo e para aqueles que têm imposto com valor igual ou inferior a R$ 30.