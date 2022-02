Imagens impressionantes revelam o que provocou a interdição da BR-060 na madrugada do último sábado (12)

Motoristas que trafegavam pela BR-060 na madrugada do último sábado (12), no trecho entre Goiânia e Guapó, encontraram a pista totalmente interditada. Entretanto, imagens e informações do ocorrido só foram divulgadas pela PRF neste domingo (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fechamento da via foi provocado pelo incêndio parcial de uma carreta que transportava sacos de cimento.

O motorista saiu de Brasília (DF) com destino a Edealina, município localizado na região Sul de Goiás. No entanto, ao passar pelo trecho, ele percebeu que havia algo errado.

Ao identificar que o motor do veículo estava soltando fumaça, o condutor parou e pediu ajuda a PRF. Diante do cenário, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Os militares conseguiram controlar o fogo, mas dois dos três compartimentos da carreta foram queimados. Além disso, 40% da carga foi perdida. Ninguém ficou ferido.

