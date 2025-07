Prefeitura de Goiânia anuncia série de intervenções na região do Camelódromo; veja o que muda

Série de mudanças viárias estão previstas para a Avenida 24 de Outubro, uma das mais emblemáticas da capital

Paulo Roberto Belém - 15 de julho de 2025

Avenida 24 de Outubro é uma das mais tradicionais da capital (Foto: Divulgação)

Quem dirige em Goiânia pela região Noroeste, próximo ao Camelódromo, deve ficar atento às obras que iniciarão em uma das vias mais conhecidas de um dos setores mais tradicionais da capital: a Avenida 24 de Outubro.

A Prefeitura informou que uma série de intervenções serão realizadas para reorganizar o trânsito, aumentar a segurança e promover maior fluidez para motoristas e pedestres, atendendo a uma demanda antiga da região.

Entre as mudanças, estão a reestruturação viária, reorganização do estacionamento, implantação de binários e reprogramação semafórica dos quase oito quilômetros de extensão da via. Só os corredores terão extensão total de 3,8 km.

O que vai mudar

Um dos sistemas binários compreende a Rua da Passagem entre a Alameda Progresso e a Avenida Tirol, além da manutenção do sentido duplo de circulação em um trecho de 3 km entre a Av. Tirol e a Av. Perimetral.

A via contará com duas faixas por sentido e o estacionamento será alternado ao longo do percurso, de forma intercalada, entre os lados direito e esquerdo da via, conforme a necessidade de cada segmento.

No trecho entre a Rua P-25 e a Rua 220, será implantado outro binário com a Avenida Perimetral, com três faixas por sentido, estacionamento em ambos os lados (direito na Perimetral e esquerdo na 24 de Outubro), além da construção de uma alça de retorno para facilitar o fluxo.

Também estão previstas a retirada de uma rotatória no cruzamento da Rua 17, a extensão da calçada na Alameda Progresso e a reprogramação de 19 cruzamentos semafóricos já existentes, além da implantação de um novo semáforo no cruzamento com a Rua Geraldo Ney.

Segundo a Prefeitura, a previsão do início das intervenções deve ocorrer até o final deste mês de julho na região do Camelódromo.

