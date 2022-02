Inscrições prorrogadas para mais de 11 mil vagas na CNH Social em Goiás

Os interessados em participar do programa CNH Social ganharam mais 30 dias para concorrerem ao benefício. Isso porque as inscrições para as mais de 11 mil vagas foram prorrogadas até o dia 14 de março.

Cerca de 50 mil pessoas já estão inscritas na iniciativa. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) também anunciou que fará um mutirão para auxiliar aqueles que possuem dificuldade com tecnologia ou falta de acesso à internet.

Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, as inscrições poderão ser feitas presencialmente na Coordenadoria do Programa CNH Social, Bloco 15, na sede do Detran-GO em Goiânia, das 08h às 17h.

Com o benefício, as populações de baixa renda podem obter a primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria gratuitamente.

Para participar, os interessados devem cumprir os critérios estabelecidos pelo programa e ter Cadastro Único nos programas sociais (CadÚnico) ativo há, pelo menos, seis meses, ter mais de 18 anos e saber ler e escrever.

Os candidatos que forem se inscrever de modo online deverão acessar o site www.detran.go.gov.br, clicar na aba CNH Social e preencher o formulário.

Para realizar a inscrição presencialmente no Detran-GO, basta comparecer ao local com os documentos pessoais, comprovante de endereço, número do CadÚnico (NIS) e ter e-mail.