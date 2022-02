3 signos que serão flechados e não vão passar o Dia dos Namorados deste ano solteiros

O ano de 2022 será recheado de novidades no campo do amor para alguns compositores do zodíaco, inclusive, haverão signos que serão flechados de vez e poderão estar bastante apaixonados no Dia dos Namorados.

Graças às mudanças tragas pelos eclipses, amores antigos podem reaparecer para recuperar o tempo perdido e resolver as questões pendentes.

Mas calma! Haverá novidades também e, por algum acaso, ele pode estar mais próximo do que imagina. É bom estar atenta aos detalhes.

Para clarear mais, separamos uma lista com os signos sortudos que poderão facilmente estarem comprometidos no Dia dos Namorados, vivendo um lindo romance.

03 signos que serão flechados e não vão passar o Dia dos Namorados deste ano solteiros:

1. Touro

Os taurinos terão grandes surpresas no amor neste ciclo. É bom estarem com o coração em paz, porque uma onda forte de amor está chegando e promete muitos suspiros e ‘borboletas no estômago’.

É importante ressaltar que as inseguranças não te levarão a lugar algum. Confie mais em você e se sinta merecedor das coisas boas da vida.

Continue confiando com desconfiança, isso te protejerá de possíveis frustrações, blindando seu coração.

E não se apavore, curta o momento!

2. Escorpião

Em 2022, o planeta Júpiter favorecerá a aparição de novos romances para os escorpianos, mas existe um porém: a condição para ser o melhor relacionamento de sua vida, será preciso uma grande mudança.

Experimente agir diferente, menos possessão, ciúmes e desconfiança.

Se permita confiar mais, como pede Júpiter em Peixes, e poderá desfrutar de uma relação saudável e concreta.

3. Peixes

Atenção solteiros: Peixes também será um signo agraciado pelo planeta Júpiter e terá grandes chances de passar o Dia dos Namorados em dupla.

No mês de abril, quando Júpiter estará em conjunção exata com Netuno em Peixes, é o melhor período do ano para encontrar alguém.

E cuidado, o Mercúrio retrógrado pode te instigar a procurar alguém do passado. Abra os olhos e se lembre que ‘o que está no passado já teve suas chances no presente e fracassou’.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!