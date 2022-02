Podemos, certamente, afirmar que a atual geração está tentando ser mais consciente com o meio ambiente. Por exemplo, aproveitando mais os alimentos, separando o lixo e cuidando mais da natureza, não é mesmo? Ok, mas onde queremos chegar? Bom, hoje vamos te apresentar frutas que as cascas fazem bem. Confira!

6 frutas que as cascas fazem bem para a saúde e você passar a comê-las:

1. Maracujá

Primeiro, vamos começar com essa fruta que talvez nunca passou em sua cabeça comer a casca. A verdade é que a casca do maracujá é rica em pectina. Mas, o que é isso? Em suma, é um tipo de fibra que aumenta a saciedade e ajuda a emagrecer. Além disso, auxilia no controle de doenças como diabetes e colesterol alto. Logo, vale muito acrescentar em sua alimentação, pode ser por meio de sucos, farinhas e até sobremesas.

2. Banana

Essa já é figurinha repetida no mundo dos aproveitamentos, mas sempre vale frisar, né? Isso porque, a casca da banana é rica em fibras, que melhoram o funcionamento do intestino e ajudam a controlar problemas como colesterol alto e diabetes. Ademais, tem mais potássio e cálcio que a própria fruta (incrível!). Por isso, opte por fazer receitas usando essa parte do alimento, como em bolos, farofas, carnes e doces veganos.

3. Melancia

Em seguida, se você jogava a casca de melancia fora, pode parar! Basicamente, é nela que estão a maior concentração de nutrientes. Por exemplo, vitamina C, vitamina B6 e zinco, que têm alto poder antioxidante e que melhoram a circulação sanguínea. Logo, busque por receitas para acrescentar essa parte do fruto.

4. Laranja

Mas é óbvio que a laranja não ia ficar de fora da nossa lista. Isso porque, sua casca é rica em flavonoides, substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Além disso, contém fibras e propriedades que ajudam a reduzir a produção de gases e aliviar náuseas e enjoos. Então, é válido buscar formas de usá-la, como em farinhas, bolos e compotas.

5. Manga

Por essa talvez você não imaginava, mas dá sim para comer a casca da manga. Aliás, casca essa rica em vitaminas A e C, e em fibras. Por isso, está na hora de parar de descartar essa parte do fruto da mangueira!

6. Kiwi

Por último, e não menos importante, temos o kiwi. Bom, e por mais bizarro que pareça, dá sim para comer a casca do fruto, que possui três vezes mais antioxidantes que a polpa. Por isso, na hora de preparar sucos, saladas de frutas e outras receitas com kiwi, lembre-se de não descartar a casca. Fica a dica!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!