Um menino de sete anos engoliu um apito e precisou ser internado na UTI (Unidade de terapia Intensiva) no sábado (12), em Navegantes, em Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, o garoto foi levado por dois homens até o quartel da cidade no fim da tarde e chegou ao local inconsciente, carregado no colo pelo próprio pai.

Na ocasião, o menino tinha frequência cardíaca lenta e sinais de baixa oxigenação no corpo. Ele foi submetido a manobras de reanimação e expeliu o objeto alguns minutos após receber atendimento médico.

Os socorristas passaram 45 minutos fazendo manobras de reanimação no garoto até o quadro de parada cardiorrespiratória dele ser revertido.

Quando o menino foi estabilizado, ele foi levado de helicóptero para o Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, cidade vizinha a Navegantes.

A criança, socorrida em estado grave, não havia recebido alta até a manhã de hoje e, segundo o hospital, continua na UTI.