Governo Federal volta a realizar avaliação à distância para benefício de um salário mínimo; veja se você tem direito

Pago a pessoas que nunca contribuíram com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) alterou as suas regras. Agora a avaliação social poderá ser realizada à distância para benefício de um salário mínimo.

Cidadãos que possuem deficiências de longo prazo serão beneficiadas com a retomada da avaliação remota. A portaria que garante o direito foi assinada no último dia 08 de fevereiro.

A avaliação será realizada apenas por assistentes sociais ou analistas do seguro social do INSS com formação em Serviço Social. O objetivo é minimizar a fila de espera que de acordo com o INSS, está em quase 760 mil pessoas.

Como dito anteriormente, o BPC é pago a pessoas que possuem deficiência a longo prazo, entretanto idosos acima de 65 anos também podem solicitar o benefício ao Governo Federal.

Em primeiro lugar, para realizar a solicitação, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Caso não esteja inscrito, é necessário procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo e realizar o registro.

Para se cadastrar é necessário estar com os seguintes documentos em mãos: Título de Eleitor, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade (RG), Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) para famílias indígenas e quilombolas, Carteira de Trabalho, CPF, Comprovante de residência recente (conta de água ou luz dos últimos três meses).

Logo depois, para solicitar o benefício, é necessário acessar os canais remotos Meu INSS ou então ligar para o telefone 135, que corresponde a central de atendimento do INSS.

Por fim, o atendimento remoto só será permitido as solicitações iniciais de benefícios.

