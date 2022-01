Nenhum trabalhador está preparado para imprevistos, mas o fato é que eles ocorrem. Neste caso existem alguns benefícios para que o proletário não fique desamparado. Alguns deles são destinados para os contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entretanto, existe um para aqueles que nunca contribuíram com a Previdência Social, mas podem solicitar caso necessário.

Conheça o benefício que mesmo quem nunca contribuiu com o INSS tem direito a receber

Mais conhecido por BPC, o Benefício de Prestação Continuada pode ser solicitado por pessoas que possuem renda igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.

A solicitação pode ser feita por idosos acima de 65 anos e pessoas de qualquer idade com deficiência de longo prazo.

O valor do programa social é de um salário mínimo por mês. Assim sendo, com o reajuste para 2022, o valor pago será de R$ 1.210.

Como se cadastrar?

Em primeiro lugar, para realizar a solicitação, é necessário estar inscrito no CadÚnico. Para saber sobre o cadastro, é necessário acessar este link.

Caso não esteja inscrito, se encaminhe até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar o registro.

É necessário estar com os seguintes documentos em mãos: título de eleitor, certidão de casamento e nascimento, carteira de identidade (RG), carteira de trabalho, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência dos últimos três meses.

Assim sendo é preciso estar com os documentos do autor da solicitação e daqueles que residem na mesma residência.

Para os indígenas e quilombolas, além destes documentos é necessário apresentar a Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI).

Existe também a opção de fazer a solicitação pelo telefone, pelo número 135. Pela internet também é possível por meio do aplicativo ou site “Meu INSS”.

