Nova concessionária que administra as BRs-153, 414 e 080 abre vagas de emprego em Anápolis, Jaraguá, Campinorte e Porangatu

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra as BRs-153, 414 e 080 está com vagas de emprego para as cidades de Anápolis, Jaraguá, Campinorte e Porangatu.

Em Anápolis, os postos de trabalho disponíveis são para as áreas de manutenção e tráfego. Já em Jaraguá e Campinorte, a concessionária também oferece oportunidades para controladores e operadores de tráfego.

Por fim, em Porangatu, há vaga para técnico em manutenção. Os interessados devem fazer o cadastro pelo site https://trabalheconosco.vagas.com.br/ecorodovias/.

Pelo site é possível encontrar a descrição dos cargos, além dos benefícios e requisitos exigidos para ocupar cada função.

Entre os benefícios oferecidos para os colaboradores estão: assistência médica, vale alimentação, vale transporte, previdência privada, programas de capacitação profissional, convênios com universidades, escolas de idiomas e farmácias.