Tradicional núcleo de artes de Anápolis fará audição para dar bolsas integrais de ballet

Incentivar a dança como inclusão social sempre esteve presente nas ações do Núcleo de Artes Elza Cavalcante que, neste ano de 2022, completa 37 anos de história e tradição em Anápolis.

E é com essa finalidade que a escola está com inscrições abertas para a terceira edição da audição aberta ao público geral, que vai premiar duas pessoas com bolsas de estudo.

Podem participar crianças ou adolescentes, com idades entre 09 e 13 anos, e não é necessário ter nenhuma experiência anterior com o ballet.

A audição será realizada na sede da escola, na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro, e as inscrições podem ser feitas através do site www.elzacavalcante .com.br.

Os selecionados terão direito a um ano de ensino de Ballet Clássico, totalmente gratuito, e participação no espetáculo de encerramento de 2022.

A audição está marcada para o dia 19 de fevereiro de 2022, às 14h, no próprio Núcleo de Artes. Todos os cuidados serão tomados contra a Covid-19.

Os jurados da audição serão a própria Elza Cavalcante, além do professor Dew Rodrigues e um mais um professor convidado.