Cenário de chuva é assustador para algumas regiões de Goiás nos próximos dias

Cenas de raios, trovões, ventos fortes e muita chuva observado na noite dessa quarta-feira (16) na região Central do estado, podem se repetir nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os índices chegam a ultrapassar 200 mm no acumulado previsto entre os dias 16 e 20 de fevereiro para a região Central do estado, onde se localizam cidades como Aparecida, Goianésia e Jaraguá.

Destacada pelo informe da Cimehgo, Goiânia deve enfrentar chuvas de até 25 mm na sexta-feira (18) e a temperatura máxima pode chegar aos 30ºC.

Em situação um pouco mais branda, Anápolis pode ter um acumulado de 20 mm de quedas d’água, variando entre um clima ensolarado e nublado ao longo do dia.

Contudo, na região do Entorno do Distrito Federal (Águas Lindas, Luziânia, Valparaíso), a sexta-feira (18) deve ser marcada por chuvas de até 40 mm e pancadas isoladas.

Na mesma data, as regiões Norte (Porangatu, Uruaçu, Niquelândia), Oeste (Iporá, Anicuns, Paraúna), e Sul (Caldas Novas, Itumbiara, Piracanjuba) devem ter índices pluviométricos de até 35 mm.