Idoso é atropelado por motorista de aplicativo enquanto tentava atravessar rua movimentada do Centro

Policiais militares foram chamados e precisaram ir até a UPA da Vila Esperança, nesta quarta-feira (16), para registrar o atropelamento de um idoso, de 82 anos.

Ele foi levado até lá pelo Corpo de Bombeiros depois de ter sido atingido por um carro de passeio na Rua Tonico de Pina, nas proximidades da Estação Central, no Centro de Anápolis.

Aos agentes, a esposa dele, de 70 anos, afirmou que os dois estavam juntos atravessando a via. Ela andava um pouco à frente e, ao olhar para trás, viu o companheiro já no chão.

A idosa também contou que o condutor do veículo parou para prestar assistência e acionar uma ambulância. No entanto, não pôde permanecer no local até a chegada da ajuda porque trabalhava como motorista de aplicativo e precisava finalizar uma corrida.

Antes de sair, porém, deixou com o casal um pedaço de papel contendo o nome completo dele, a placa do veículo e o número de telefone, para que pudessem entrar em contato.