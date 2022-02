Bombeiros de Goiás são enviados para o resgate de vítimas em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros de Goiás tem mais uma missão humanitária e que extrapola as fronteiras do estado. Uma equipe bastante experiente e técnica, foi enviada na manhã desta sexta-feira (18) para reforçar o trabalho da corporação em Petrópolis (RJ).

Farão parte da força-tarefa da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar, de Anápolis, quatro bombeiros, três cães farejadores, além de uma viatura. O avião do Corpo de Bombeiros de Goiás também deve se deslocar para a operação.

Recentemente, os profissionais goianos também foram fundamentais no auxílio aos moradores da Bahia, em dezembro do ano passado, quando o estado foi vítima de fortes chuvas e situações complexas de resgates.

Conforme os dados atuais do estado do Rio de Janeiro, 134 pessoas estão desaparecidas na cidade histórica, além do registro de 120 mortes.

Os resgates se concentram na região do Morro da Oficina, onde pelo menos 40 casas foram soterradas após as fortes chuvas que atingiram a cidade.