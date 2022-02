Motociclista é levado inconsciente ao HEANA após grave colisão com caminhão

O final da noite deste sábado (19) foi de grave acidente de trânsito na BR-153, na altura do bairro Santa Clara, em Anápolis.

As informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que precisou ser acionado às pressas para prestar socorro, um motociclista teria se envolvido em uma colisão com um caminhão.

Os detalhes de como tudo aconteceu ainda são uma incógnita, mas o impacto foi tão forte que o condutor da moto ficou inconsciente.

Por causa da gravidade da situação, uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve de ir ao local para fazer o encaminhamento da vítima para uma unidade de saúde.

O homem foi levado diretamente para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Como a identidade dele ainda não foi revelada, não foi possível solicitar boletim médico.